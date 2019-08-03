دورة كيتسبوهل.. تييم يحرز أول ألقابه على أرض بلاده
أحرز النمساوي دومينيك تييم المصنف أولا، لقب بطل دورة كيتسبوهل النمساوية المقامة على ملاعب ترابية بفوزه على الإسباني ألبرت راموس فينولاس 7-6 (7-0) و6-1 في المباراة النهائية، السبت.
واللقب هو الثالث لتييم منذ مطلع العام الحالي، بعد فوزه بدورتي إنديان ويلز الأمريكية وبرشلونة الإسبانية علما أنه بلغ نهائي بطولة رولان غاروس وخسر أمام الإسباني رافائيل نادال. كما أنه اللقب الرابع عشر لتييم في مسيرته.
The winning moment for @ThiemDomi in Austria 🇦🇹— ATP Tour (@ATP_Tour) 3 августа 2019 г.
🎥 @TennisTV#GeneraliOpenpic.twitter.com/rhzIItBUg8
وبات تييم ثاني لاعب نمساوي يحرز اللقب في هذه الدورة بعد مواطنه توماس موستر عام 1993.
Hold it high, @ThiemDomi 🏆#GeneraliOpenpic.twitter.com/zHUnh3W5tb— ATP Tour (@ATP_Tour) 3 августа 2019 г.
وسيشارك تييم اعتبارا من الأسبوع المقبل في دورة مونتريال على الملاعب الصلبة حيث صنف في المركز الثاني وراء نادال لا سيما بعد إعلان الصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر انسحابهما من الدورة الكندية التي تأتي ضمن سلسلة دورات استعدادا لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نهاية الشهر الحالي.
المصدر: أ ف ب