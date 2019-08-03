باريس سان جيرمان بطلا لكأس السوبر الفرنسي

توج باريس سان جيرمان بلقب مسابقة كأس السوبر الفرنسية إثر فوزه على رين 2-1، اليوم السبت، في مدينة شينزن الصينية.

وسجل هدفي سان جيرمان كل من كيليان مبابي في (د.57) والأرجنتيني أنخل دي ماريا في (د.73)، فيما أحرز أدرين هونو هدف رين الوحيد في (د.13).

وأحرز الفريق الباريسي لقبه التاسع في هذه المسابقة (صاحب الرقم القياسي) والسابع تواليا (2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018).

المصدر: وكالات