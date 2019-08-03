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بالفيديو.. كيف سخر زينيت من روما بعد ضم مالكوم من برشلونة؟

الرياضة

بالفيديو.. كيف سخر زينيت من روما بعد ضم مالكوم من برشلونة؟
Reuters Sergio Perez
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سخر الحساب الرسمي لنادي زينيت الروسي عبر "تويتر"، من نادي روما خلال الفيديو الرسمي لتقديم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا جناح برشلونة، لاعبا جديدا بالفريق.

واستعرض النادي الروسي خلال الفيديو مسيرة اللاعب مع الأندية التي لعب لها قبل انضمامه لزينيت.

وظهر في الفيديو مالكوم وهو يرتدي قميص روما، رغم عدم مشاركة مالكوم للفريق بأي مباراة، إلى بجانب المدة التي تواجد بها مع الفريق والتي وصلت إلى يوم واحد.

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وكان قد أعلن النادي الإيطالي في الصيف الماضي، توصله رسميا لاتفاق مع مالكوم وناديه بوردو الفرنسي.

وكان مقررا وصول اللاعب في اليوم التالي لإعلان النادي، لكن  برشلونة تدخل وخطف اللاعب لصفوفه.

وانتقل مالكوم إلى صفوف زينيت بعقد يمتد لـ5 سنوات، في صفقة وصلت قيمتها إلى 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو متغيرات.

المصدر: "تويتر"

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