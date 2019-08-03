بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا.. باكستر يعلن عن مرضه الخبيث ويستقيل

أعلن الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا استقالته من منصبه مديرا فنيا للفريق، الذي خرج من منافسات كأس الأمم الإفريقية من دور الثمانية التي أقيمت في مصر.

وفجر المدرب البالغ 65 عاما مفاجأة من العيار الثقيل خلال المؤتمر الصحفي بإعلانه عن إصابته بمرض السرطان قبل مباراة منتخب جنوب إفريقيا المصيرية أمام ليبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

Bafana Bafana head coach Stuart Baxter has called a private press conference to be held on Friday amid uncertainty over his future with the national team. #KickOff



Full story: https://t.co/xBxrOCToUgpic.twitter.com/a2Zx6fzUmL — Kick Off (@KickOffMagazine) August 1, 2019

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وأوضح مدرب منتخب جنوب إفريقيا أنه رفض نصيحة الطبيب في ذلك الوقت بالحصول على الراحة، وأصر على السفر إلى تونس لقيادة منتخب "الأولاد" أمام ليبيا، قائلا: "أنا منتمي لهذا البلد تماما، قبل مواجهة ليبيا بأسبوع في تصفيات كأس إفريقيا أخبرني الطبيب أنني مصاب بالسرطان، لكنني أخبرته أنني يجب أن أسافر مع الفريق، انتمائي لجنوب إفريقيا ليس محل شك".

وتابع باكستر: "قررت الاستقالة من منصبي، وإتاحة الفرصة لوجوه أخرى لتولي تدريب المنتخب مع هذا الجيل من اللاعبين".

وقاد ستيوارت باكستر منتخب جنوب إفريقيا للصعود إلى الدور ربع النهائي في مسابقة "الكان" بعد أن أطاح بمنتخب مصر من دور الـ16، قبل أن يودع البطولة أمام نيجيريا.

المصدر: وكالات