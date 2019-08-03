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رسميا..عقوبة قاسية يفرضها اتحاد أمريكا الجنوبية بحق ميسي

الرياضة

رسميا..عقوبة قاسية يفرضها اتحاد أمريكا الجنوبية بحق ميسي
AFP PEDRO UGARTE
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فرض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الجمعة، عقوبة صارمة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إثر تصريحاته بعد الطرد الذي تعرض له ضد تشيلي في مباراة المركز الثالث في كأس كوبا أمريكا.

وأكد "كونميبول" في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، إيقاف قائد منتخب "التانغو" لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار، بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار بسبب سوء سلوكه وتصريحاته المسيئة ضد مسؤولي الاتحاد القاري واتهامهم بالفساد والتحيز للبرازيل، بعد إقصاء الأرجنتين من الدور نصف النهائي على يد "السيليساو".

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ويأتي هذا الإيقاف ليحرم ميسي من الظهور دوليا مع منتخب بلاده عن المباريات التي سيخوضها منتخب الأرجنتين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وهي مباريات ودية ضمن أجندة الفيفا، ضد تشيلي في لوس أنجلوس 5 سبتمبر، وضد المكسيك في سان أنطونيو 10 سبتمبر، وأيضا عن مباراتين في 9 أكتوبر مع ألمانيا، التي لا تزال غير مؤكدة مع البرتغال.

العقوبة التأديبية الموقعة على ميسي قابلة للاستئناف، على الرغم من أن الاتحاد الأرجنتيني لا يمكنه تقديم استئناف إلا أمام محكمة الاستئناف في كونمبول وليس تاس، ومقره لوزان في سويسرا.

المصدر: وكالات

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