أرسنال يتعاقد مع لاعبين في يوم واحد

تعاقد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع مهاجم نيس الفرنسي الشاب آلان سان ماكسيمان والمدافع الهولندي جيترو فيلمس من آينتراخت فرانكفورت الألماني على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وانضم سان ماكسيمان (22 عاما) لستة أعوام بصفقة تقدر بعشرين مليون جنيه إسترليني (نحو 24 مليون دولار أمريكي).

واستهل لاعب منتخب فرنسا للشباب مشواره مع سانت اتيان بعمر السادسة عشرة وخاض أكثر من مئة مباراة في الدوري.

وبعد سانت اتيان، حمل سان ماكسيمان ألوان أندية هانوفر الألماني، باستيا ونيس الفرنسيين.

وقال ستيف بروس مدرب نيوكاسل "هو شاب موهوب ومستقبله كبير. يملك كل صفات المهاجم الذي ترغب بضمه خصوصا سرعته".

كما ذكر أرسنال في بيان أن لديه خيار شراء عقد الهولندي فيلمس مع انتهاء الموسم الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

وأضاف بروس "يجلب جيترو الخبرة في غرف الملابس ويسعدني أن قدومه إلى هنا".

تابع "لعب على أعلى المستويات وهو أعسر بالطبيعة، لذا سيمنحنا خيارات إضافية على تلك الجهة".

وخاض المدافع البالغ 25 عاما 22 مباراة دولية مع منتخب هولندا، ويصل إلى ملعب سانت جيمس بارك قبل مباراة الفريق الأولى ضد أرسنال في الدوري في 11 أغسطس الحالي.

واستهل فيلمس مسيرته مع سبارتا روتردام قبل الانضمام إلى آيندهوفن في 2011 حيث أحرز لقب الدوري مرتين، وانتقل إلى فرانكفورت في 2017 وأحرز معه لقب الكأس الموسم الماضي.

المصدر: أ ف ب