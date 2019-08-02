غرب آسيا.. العراق يقلب تأخره إلى فوز صعب على فلسطين

حصد منتخب العراق الفوز الثاني على التوالي بعدما قلب تأخره إلى فوز على فلسطين 2-1، اليوم الجمعة ، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا 2019 في العراق.

وتقدم المنتخب الفلسطيني عبر إسلام البطران في (د.3 من ركلة جزاء)، قبل أن يرد منتخب العراق بهدفين عن طريق مهند عبدالرحيم في (د.21) وحسين علي من (د.83 من ركلة جزاء).

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضا، لبنان مع سوريا.

وانفرد العراق في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لفلسطين، في حين ما زال رصيد سوريا ولبنان واليمن خاليا من النقاط.

المصدر: وكالات