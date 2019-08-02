لأول مرة في تاريخ "اليويفا".. امرأة تدير مباراة كأس السوبر الأوروبي للرجال

دخلت الفرنسية ستيفاني فرابار التاريخ كأول امرأة تقود مباراة في مسابقة أوروبية كبرى للرجال، بتحكيمها مباراة الكأس السوبر بين ليفربول الإنجليزي ومواطنه تشيلسي بإسطنبول في 14 أغسطس.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيانه الجمعة إلى أن فرابار البالغة 35 عاما "حصلت في يوليو على شرف تحكيم المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات بين الولايات المتحدة وهولندا في ليون (فرنسا). كما أدارت أيضا مباراة نصف نهائي كأس أوروبا للسيدات عام 2017 بين هولندا المضيفة وإنجلترا، إضافة إلى نهائي كأس أوروبا عام 2012 للسيدات دون 19 عاما في تركيا أيضا".

وكشف الاتحاد الأوروبي أن الفرنسية مانويلا نيكولوزي والإيرلندية ميشيل أونيل ستكونان الحكمتين المساعدتين لفرابار، كما كانت الحال في نهائي كأس العالم للسيدات الذي حسمته الولايات المتحدة على حساب هولندا 2-0 واحتفظت باللقب.

ولن تكون مباراة إسطنبول التي ستجمع بين ليفربول، بطل دوري الأبطال، وتشيلسي، بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، الأولى لفرابار على صعيد مسابقات الرجال إذ حظيت بشرف أن تكون أول امرأة تقود مباريات الدوري الفرنسي للدرجة الثانية وسترفع الموسم المقبل إلى الدرجة الأولى.

وفي أبريل، أضحت فرابار أول امرأة تقود مباراة للرجال في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال مباراة بين أميان وستراسبورغ (0-0)، ثم تلتها مباراة ثانية بين نيس ونانت (1-1) في مايو الماضي.

المصدر: أ ف ب