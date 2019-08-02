أصبح تركي آل الشيخ الرئيس الجديد لنادي ألميريا الإسباني، بعدما تمت عملية البيع في حضور رئيس النادي السابق ألفونسو غارسيا.

ونشر النادي الإسباني فيديو عبر حسابه الرسمي، تظهر تركي آل الشيخ بقميص الفريق، أثناء خروجه من النادي.

ووفقا لتقرير على موقع "diariodealmeria"، فإن قيمة بيع النادي تقدر بـ20 مليون يورو.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية قد أشارت أمس الخميس، إلى أن آل الشيخ تواجد بالفعل في إسبانيا، واقترب من حسم صفقة امتلاك النادي، بعد الاتفاق مع ألفونسو غارسيا غابارون، صاحب النسبة الأكبر من أسهم ألميريا.

وسبق لمسؤول هيئة الترفيه السعودية، امتلاك نادي بيراميدز المصري العام الماضي، ونجح في موسمه الأول في التواجد ضمن الأربعة الكبار، قبل أن يبيع النادي للإماراتي سالم الشامسي.

المصدر: وكالات