ما زالت أزمة غياب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عن مباراة ودية أمام نجوم الدوري الكوري الجنوبي الأسبوع الماضي في سيئول، تتصاعد لتأخذ منحا سياسيا جديدا.

ونقل عن النائبة المعارضة نا كيونغ وون قولها: "هناك شيء واحد مشترك بين (الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ أون ورونالدو، فكلاهما ينظران إلى كوريا الجنوبية باستخفاف".

وأعربت رابطة الدوري الكوري الجنوبية لكرة القدم عن "خيبة أملها وشعورها بخداعها" وطالبت باعتذار من بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية لأنه أبقى رونالدو على مقاعد البدلاء طيلة مباراة الجمعة الماضي ضد نجوم الدوري المحلي.

Cristiano Ronaldo 'being investigated by South Korean police' https://t.co/vv7mJmo7NO — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 1, 2019

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ولم تكن رابطة الدوري الكوري الجنوبي راضية عن رد يوفنتوس على الشكوى الأولية، مشيرة إلى أن هذا الرد لم يتضمن أي اعتذار أو تفسير، متهمة بطل إيطاليا بمخالفة العقد من خلال عدم إشراك رونالدو، رافضة تبرير فريق "السيدة العجوز" بأنه أراح النجم البرتغالي بناء على نصيحة طبية.

وأضافت الرابطة: "إذا كان رونالدو غير قادر على اللعب، سيكون من الخداع الفاضح إدراجه كبديل في التشكيلة".

وتهجم المشجعون على رونالدو، وحضوا على مقاطعة المنتجات التي يروج لها الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، في حين أن "على طريقة رونالدو" أصبح مصطلحا شائعا لتجنب العمل.

ولم تكن رحلة يوفنتوس إلى العاصمة سيئول سلسة على الإطلاق، إذ أرجئ انطلاق المباراة التي احتشد 65 ألف مشجع لمشاهدتها لمدة ساعة بسبب تأخر رحلة فريق "السيدة العجوز" الذي طالب بمواكبة من الشرطة بعد أن حط في المطار، وأن يقتصر كل شوط من المباراة على 40 دقيقة، وهو اقتراح وصفته رابطة الدوري الكوري بـ"السخيف والمهين".

ويعتزم أكثر من ألفي مشجع مقاضاة الوكالة الرياضية المنظمة للمباراة التي تدخل ضمن سلسلة من المباريات الاستعدادية الترويجية للأندية الأوروبية في القارة الآسيوية.

المصدر: "أ ف ب"