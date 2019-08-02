مدرب في الدوري الفرنسي يقترب من تدريب المنتخب المغربي

توصل المدرب وحيد خليلودزيتش إلى اتفاق مع نادي نانت الفرنسي، لترك منصبه بعد موسم واحد فقط على رأس إدارته الفنية، وذلك تمهيدا لاستلام الإشراف على المنتخب المغربي لكرة القدم.

وبحسب أحد أعضاء الإدارة الفنية للنادي الفرنسي فإن الفرنسي البوسني الأصل خليلودزيتش البالغ 67 عاما أكد رغبته في ترك منصبه وتقديم استقالته، ولن يحصل المدرب على تعويضاته بخصوص الموسم المتبقي له مع نانت حيث كان يتقاضى 200 ألف يورو شهريا.

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ولم يخف المدرب أبدا سخطه وتعبه ورغبته في الرحيل ، بينه وبين المسؤولين في النادي الفرنسي، رغم التزامه الصمت إعلاميا، إلا أنه انتظر اللحظة الأخيرة والحصول على تأكيد بتدريبه المنتخب المغربي خلفا لمواطنه هيرفيه رونار المنتقل إلى تدريب المنتخب السعودي، وذلك بحسب مصادر إعلامية فرنسية ومغربية.

وسبق لخليلودزيتش التدريب في المغرب عندما قاد الرجاء البيضاوي إلى لقب مسابقة دوري أبطال إفريقيا عام 1997، وأشرف على تدريب المنتخب الجزائري من 2011 حتى 2014 وقاده إلى إنجاز تاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه عام 2014 قبل أن يخرج بصعوبة وبعد التمديد على يد ألمانيا بطلة مونديال البرازيل.

المصدر: "أ ف ب"