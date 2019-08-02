الاتحاد المصري يحسم أمر الاستعانة بالحكم الأجنبي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، عدم الاستعانة بحكام أجانب لمباريات الدوري المحلي في الموسم الجديد 2019 - 2020 المقرر له أن ينطلق في 19 سبتمبر المقبل.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أنه كان هناك اتفاق على عدم الاستعانة بحكام أجانب في الدوري المصري، والحد من الظاهرة التي تفشت في الموسم الماضي حيث كانت تمت الاستعانة بحكام أجانب لأي فريق رغب بالأمر مقابل 25 ألف دولار لخزينة الاتحاد.

إقرأ المزيد

لكن القرار استثنى مباراتي الأهلي والزمالك ذهابا وإيابا لأهميتها والتوتر المرافق لها بين جماهير الناديين، مع إمكانية الاستعانة بالحكم الأجنبي في مباراة أو اثنتين مع نهاية الموسم إذا لزم الأمر حيث تتسم المباريات الأخيرة بحساسية كبيرة من أجل حسم الهبوط.

وكان قد صرح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية منذ أيام، بعدم استقدام مدربين أجانب للمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة ومنح الفرصة للمدربين الوطنيين.

المصدر: وكالات