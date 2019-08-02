 
مباشر

بالفيديو.. حكم مباراة يفقد الوعي بعد الاعتداء عليه لكن المباراة تستمر

الرياضة

بالفيديو.. حكم مباراة يفقد الوعي بعد الاعتداء عليه لكن المباراة تستمر
twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7g3

شهدت المواجهة بين كرايوفا الروماني وضيفه بودابست هونفيد الهنغاري أحداثا مؤسفة على استاد "لون أوبليمنسو"، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2019-2020.

 وأدى اشتباك لاعبي الفريقين قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني، إلى تدخل حكام المباراة في محاولة لحل النزاع، في الوقت الذي أشعلت فيه جماهير كرايوفا الروماني الشماريخ النارية، لتصيب حكم المواجهة الإيرلندي أرنولد هانتر، الذي سقط على أرض الملعب متأثرا بالإصابة.

إقرأ المزيد
شاهد.. هروب حكم مباراة من هجوم بالكراسي
شاهد.. هروب حكم مباراة من هجوم بالكراسي

وسارعت الأجهزة الطبية المتواجدة في الميدان، لإجراء الإسعافات الأولية للحكم الذي بدا فاقدا للوعي، ما جعل مراقب المباراة يطالب بإيقاف المباراة.

لكن القائمين على تنظيم اللقاء قرروا استكمال المباراة بعد إيقافها لمدة نصف ساعة، خوفا من اجتياح الجماهير الغاضبة للملعب وحدوث أعمال شغب، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

ونجح كرايوفا الروماني في الفوز 3-1 بعد احتكام الفريقين لركلات الترجيح.

وكشفت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي قد يقوم بإلغاء النتيجة وإعادة المباراة، مع حرمان الفريق الروماني من جماهيره.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا