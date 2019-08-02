بايرن ميونخ يصدر بيانا رسميا حول نجم مانشستر سيتي

نشر نادي بايرن ميونخ الألماني بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني الجمعة، يؤكد خلاله عدم صحة الأخبار التي ترددت حول تعاقده مع ليروي سانيه جناح ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال بايرن ميونخ في بيانه: "هناك تقارير صحفية ظهرت اليوم تفيد باتخاذ ليروي ساني قرارا بالانضمام لنادي بايرن ميونخ، لكنها غير صحيحة".

وكانت صحيفة بيلد الألمانية قد أشارت في تقرير صباح اليوم أن سانيه وافق الانتقال إلى بطل الدوري الألماني من صفوف مانشستر سيتي في صفقة تاريخية تصل تكلفتها 100 مليون يورو، بعقدد يمتد لـ4-5 سنوات.

News reports made today stating that Leroy Sané has decided to join FC Bayern do not correspond to the facts. — FC Bayern English (@FCBayernEN) August 1, 2019

Medienberichte vom heutigen Tage, mit dem Inhalt, dass sich Leroy Sané für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden hätte, entsprechen nicht der Wahrheit. — FC Bayern München (@FCBayern) August 1, 2019

وكان قد ارتبط "البافاري" بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتوقيع مع مهاجم السيتي.

ووصل الأمر إلى تصريحات صريحة من المدرب الكراوتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ، الذي أكد أن ناديه يسعى بالفعل للتعاقد مع سانيه.

كان سانيه قد انتقل إلى مانشستر سيتي عام 2016 مقابل 37 مليون جنيه إسترليني وتوج كأفضل لاعب شاب في إنجلترا لموسم 2018 بعد مساهمته في حمل السيتي للقب الدوري وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في ذلك العام.

المصدر: وكالات