محمد صلاح يسخر من زميله في ليفربول: "توقف عن البكاء يا عزيزي"

سخر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من زميله الكرواتي ديان لوفرين بعدما واصل "المو" تفوقه على مدافع "الريدز" في لعبة تنس الطاولة.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، عبر خاصية "الستوري" فيديو يتهكم فيه على زميله لوفرين، قائلا: "لقد خسرت يا لوفرين... تقبل الأمر ببساطة"، وأضاف "لا تبك يا عزيزي، توقف عن البكاء".

وتمكن "الفرعون" من تحقيق الفوز على ديان لوفرين على مدار 3 أيام متتالية في لعبة "تنس الطاولة".

instagram\mosalah

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وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق عن قائمة من 10 مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب لعام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في الحفل المقرر يوم الاثنين 23 سبتمبر في ميلانو بإيطاليا.

المصدر: "إنستغرام"