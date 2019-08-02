داني ألفيس يحسم وجهته المستقبلية في البرازيل

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي لكرة القدم الخميس على موقعه الرسمي، عن تعاقده مع قائد منتخب بلاده المدافع المخضرم داني ألفيس حتى ديسمبر 2022.

وقال ألفيس البالغ 36 عاما في شريط فيديو نشره ناديه الجديد على حسابه في "تويتر": "نحن في عام 2019، كان بإمكاني اختيار أي مكان لألعب فيه، لكنني اخترت العودة إلى البرازيل من أجل بلدي، شعبي، ونادي قلبي".

من جهته، قال رئيس ساو باولو كارلوس أوغوستو دي باروش إي سيلفا: "في أحد الأيام قلت لدانيال إنه سيأتي للعب في ساو باولو، ناديه المفضل، اليوم أشعر بسعادة وفخر كبيرين بالوفاء بهذا الوعد".

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وكان ألفيس حرا منذ نهاية عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو الماضي.

وأعلن البرازيلي رحيله عن النادي الفرنسي حيث كان يلعب إلى جانب صديقه ومواطنه نيمار لمدة عامين.

وقاد ألفيس منتخب بلاده الشهر الماضي إلى إحراز لقب كأس أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" حيث اختير أفضل لاعب في البطولة التي استضافتها بلاده، محققا لقبه الـ40 في مسيرته الكروية واعتبره فريقه الجديد "اللاعب الأكثر تتويجا في التاريخ".

بدأ ألفيس مسيرته الكروية في صفوف نادي باهيا البرازيلي، قبل الانتقال إلى اللعب في القارة العجوز وتحقيق نجاحات في ثلاث بطولات أوروبية (إسبانيا وإيطاليا وفرنسا)، حيث لعب مع أندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

المصدر: "أ ف ب"