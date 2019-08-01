لاعب ليفربول يعتذر عن الفيديو المسيء بحق هاري كين

اعتذر لاعب ليفربول الإنجليزي الشاب هارفي إليوت عن إهانته لنجم توتنهام هوتسبير، هاري كين، بعد ظهوره في "فيديو"، وهو يوجه كلمات غير لائقة للمهاجم الإنجليزي.

وتسبب الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بإثارة الجدل، كما تلقى اللاعب إليوت البالغ 16 عاما هجوما من الجماهير.

harvey elliott just keeps getting better and better



pic.twitter.com/T7pc7sincM — tom (@lfc_tomm) July 31, 2019

ونشر جناح ليفربول، الذي يعد أصغر لاعب يشارك في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما لعب مع فولهام أمام وولفرهامبتون، بيان اعتذار على حسابه في "إنستغرام" على خاصية "الستوري"، قال فيه: "أريد تقديم اعتذاري من القلب عن أي إهانة تسبب بها مقطع الفيديو".

وأضاف إليوت: "الفيديو كان خاصا وتم تصويره مع أصدقائي، ولم يكن القصد منه إهانة أي شخص، أريد التأكيد على أنه لا يعبر عني".

instagram\harveyelliott07

وكان إليوت قد انضم إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وشارك في مباراة ودية أمام نابولي الإيطالي، خسر فيها "الريدز" بثلاثية نظيفة.

المصدر: "إنستغرام"