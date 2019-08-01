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شاهد.. أليسون يضع ليفربول في موقف محرج بسبب خطأ "كوميدي"

الرياضة

شاهد.. أليسون يضع ليفربول في موقف محرج بسبب خطأ
AFP MAURO PIMENTEL+ twitter
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تسبب أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول بخطأ فادح خلال مواجهة فريقه الودية ضد أولمبيك ليون الأربعاء، استعدادا للموسم الجديد من الدوريين الإنجليزي والفرنسي.

ولم يتمكن أليسون من إبعاد كرة عرضية سهلة من جهة اليسار، لتقع من يديه ويعرقل برتراند تراوري مهاجم ليون، وذلك بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية المباراة واحتسب حكم المواجهة ركلة جزاء للفريق الفرنسي، سجلها ممفيس ديباي.

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وتدارك ليفربول خطأ حارسه البرازيلي، وسجل 3 أهداف لروبرتو فيرمينو ويواخيم أندرسين وهاري ويلسون بالدقائق 17 و21 و53.

ووصف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول خطأ أليسون بـ"الكوميدي"، قائلا في تصريحات لقناة ليفربول: "كان من الجيد أن ننهي استعداداتنا بنتيجة عالية وجيدة، وعلى الرغم من الهدف الأول الكوميدي الذي استقبلناه... مرحبا بك مرة أخرى أليسون".

وأضاف: "لقد بدا رائعا في التدريب، وكذلك في المباراة، لكنه أخطأ في كرة واحدة... يحتاج فقط إلى التعود على قفازاته مرة أخرى، وبصرف النظر عن ذلك كانت المباراة جيدة".

وعاد أليسون إلى ليفربول بعد أن أمضى إجازته عقب انتهاء كوبا أمريكا بالبرازيل، فيما انضم الخماسي أليسون وفيرمينو وشاكيري وصلاح وكيتا لليفربول لأول مرة، بينما لم يعد ساديو ماني حتى الآن لعدم انتهاء إجازته.

المصدر: وكالات

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