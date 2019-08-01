 
مباشر

شاهد.. هدف خيالي من بيدرو في فوز تشيلي بخماسية على سالزبروغ

الرياضة

شاهد.. هدف خيالي من بيدرو في فوز تشيلي بخماسية على سالزبروغ
twitter\ChelseaFC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m79a

سجل الإسباني بيدرو رودريغيز لاعب فريق تشلسي الإنجليزي هدفا ساحرا خلال مواجهة فريقه مع نظيره سالزبروغ النمساوي في مباراة ودية الأربعاء، استعدادا للموسم القادم.

وتلقى بيدرو كرة عرضية قابلها بلمسة مباشرة بالكعب، لم يتمكن الحارس النمساوي من التصدي لها، ليوقع في الدقيقة 57 على أجمل الأهداف التي سجلت خلال المباريات التحضيرية لهذا الصيف.

ولقي الهدف رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وإشادة من روادها.

إقرأ المزيد
تشيلسي يفرض عقوبة قاسية على أحد مشجعيه بسبب إساءة عنصرية
تشيلسي يفرض عقوبة قاسية على أحد مشجعيه بسبب إساءة عنصرية

وكان فريق تشلسي قد فاز بنتيجة 5-3، إذ افتتح التسجيل عن طريق كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 20 أتبعه روس باركلي بهدف ثان في الدقيقة 23، وعاد بوليسيتش ليسجل الهدف الثالث بعد 5 دقائق وفي الدقيقة 50 أحرز أونغويني هدف سالزبورغ الأول.

وفي الشوط الثاني أحرز رودريغز هدفه الذي أشعل به حماس جماهير "البلوز" في الدقيقة 57 قبل أن يسجل الفريق النمساوي هدفا ثانيا بتوقيع مينامينو من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وبعد دقيقتين أحرز الفريق اللندني هدفا خامسا بتوقيع البلجيكي ميتشي باتشواي ليرد مينامينو بهدف ثالث في الدقيقة 90.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا