السيسي: مصر لن تتعاقد مع مدربين أجانب لتدريب منتخبها الوطني
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تتعاقد مع مدربين أجانب في المرحلة المقبلة لتدريب المنتخب الأول.
وأضاف الرئيس المصري خلال مؤتمر الشباب: "هذا ما أكده لي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.. ولازم ندي فرصة للمدرب المصري عشان النتيجة كدة كدة واحدة"، وهو ما قابله الجمهور بالتصفيق الحاد.
وتابع السيسي: "أي قطاع في الدولة يحتاج لجذب الخبراء والجدية في العمل"، مضيفا أنه "لو عندنا فرصة ندور على النجباء هيكون عندنا ألف أم كلثوم وأكثر من عظيم في كل قطاع".
وختم: "لو عملنا ده في كل قطاع هنقفز قدام لسنوات، إزاي مصر مفيهاش ألف لاعب، وفين فريق كرة القدم الخاص بالمرأة، وعلينا البدء في إعداد فريقين للرجال والسيدات".
المصدر: المصريون