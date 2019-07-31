قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تتعاقد مع مدربين أجانب في المرحلة المقبلة لتدريب المنتخب الأول.

وأضاف الرئيس المصري خلال مؤتمر الشباب: "هذا ما أكده لي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.. ولازم ندي فرصة للمدرب المصري عشان النتيجة كدة كدة واحدة"، وهو ما قابله الجمهور بالتصفيق الحاد.

وتابع السيسي: "أي قطاع في الدولة يحتاج لجذب الخبراء والجدية في العمل"، مضيفا أنه "لو عندنا فرصة ندور على النجباء هيكون عندنا ألف أم كلثوم وأكثر من عظيم في كل قطاع".

وختم: "لو عملنا ده في كل قطاع هنقفز قدام لسنوات، إزاي مصر مفيهاش ألف لاعب، وفين فريق كرة القدم الخاص بالمرأة، وعلينا البدء في إعداد فريقين للرجال والسيدات".

المصدر: المصريون