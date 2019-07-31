الهولندي فانت شيب مدربا للمنتخب اليوناني

أعلن الاتحاد اليوناني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين الجناح الدولي السابق الهولندي، جون فانت شيب، مدربا جديدا له بموجب عقد لمدة عامين ونصف العام، بدون الإفصاح عن قيمته.

وسيخلف فانت شيب (55 عاما) المولود في كندا، المدرب الوطني أنجيلوس أناستاسياديس الذي أقيل من منصبه بعد 8 أشهر من تسلمه مهامه، خاض خلالها 7 مباريات وحقق الفوز في اثنتين منها فقط.

ودافع فانت شيب عن ألوان فريق أياكس أمستردام بين عامي 1981 و1992، ولعب في صفوف جنوى الإيطالي بين عامي 1992 و1996. كما ارتدى قميص المنتخب الوطني الهولندي في 41 مباراة دولية، سجل خلالها هدفين بين 1986 و1995.

وبعد اعتزاله كرة القدم، زاول مهنة التدريب في هولندا وتنقل بين عدة أندية على غرار زفوله (2017-2018)، أياكس (2009) وتفنتي (2001- 2002). كما أشرف على ملبورن سيتي الأسترالي وغوادالاخارا المكسيكي، إلى جانب شغله منصب المدرب المساعد للمنتخب الهولندي بين 2004 و2008.

وكان أناستاسياديس الذي عين، في أكتوبر الماضي، مدربا لمنتخب اليونان بطل أوروبا عام 2004 على حساب الدولة المضيفة البرتغال، قد أقيل من منصبه بسبب نتائجه المتواضعة في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020، إذ قاد المنتخب إلى فوز يتيم على حساب ليشتنشتاين 2-0 في المرحلة الأولى، قبل أن يتعادل أمام البوسنة والهرسك 2-2، ويخسر على أرضه أمام إيطاليا 0-3 وأرمينيا 2-3، حيث يحتل المركز الرابع في المجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط.

المصدر: أ ف ب