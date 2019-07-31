الجناح الطائر لبرشلونة في طريقه إلى زينيت الروسي

باتت أيام الجناح البرازيلي مالكوم، معدودة في برشلونة، إذ يتوقع رحيله عن الفريق الكتالوني هذا الصيف، للانضمام إلى نادي زينيت حامل لقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مسؤولي زينيت يتواجدون حاليا في مدينة برشلونة، من أجل حسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

Just a year after signing for €41m



Malcom is on his way out of @FCBarcelona



His move to Zenit is all but done



🔜✍https://t.co/YMNB97Cx1ypic.twitter.com/OfRKtULJtL — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) July 31, 2019

ووصل خافيير ريبالتا، المدير الرياضي للنادي الروسي، للتفاوض مع إدارة "البلوغرانا" حول التفاصيل النهائية للصفقة، خاصة بعد أن وصل العرض المادي إلى 35 مليون يورو، و5 ملايين كحوافز إضافية أخرى.

وفي حال إتمام الصفقة، فسيتقاضى مالكوم، راتبا سنويا قدره 6 ملايين يورو على مدار السنوات الخمس التي سيدافع فيها عن ألوان الفريق الروسي.

وكان مالكوم، انضم إلى برشلونة صيف العام 2018 قادما من بوردو الفرنسي، لكن صاحب الـ22 عاما لم يشارك بشكل منتظم تحت قيادة، إرنستو فالفيردي، المدير الفني لـ "البارسا"، حيث اكتفى بالظهور في 24 مباراة فقط في كافة المسابقات، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

المصدر: وكالات