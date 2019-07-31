رسميا.. النجمة سيمينيا تغيب عن مونديال الدوحة بعد إعادة العمل بالقواعد الجديدة

لن تتمكن كاستر سيمينيا من المنافسة في مونديال ألعاب القوى المقرر في الدوحة في سبتمبر المقبل، وذلك بعد إلغاء قرار بالتعليق المؤقت للقواعد الجديدة التي فرضها الاتحاد الدولي للعبة.

ونقل عن سيمينيا قولها عبر ممثليها "أشعر بخيبة أمل كبيرة لحرماني من الدفاع في بطولة العالم في الدوحة عن لقب سباق 800 م الذي كسبته بجهدي. لكن هذا لن يردعني عن مواصلة كفاحي من أجل الحقوق الإنسانية لجميع الرياضيات النسوة المعنيات".

وقال ممثلو سيمينيا في بيان، إن قاضيا واحدا في المحكمة الفدرالية السويسرية العليا، نقض الأحكام السابقة التي كانت قد علقت مؤقتا قواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى في انتظار نتائج الاستئناف المقدم من قبل سيمينيا ضد حكم محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، التي أيدت القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للعبة.

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ونجحت سيمينيا في الثالث من يونيو الماضي، بالحصول من المحكمة العليا في سويسرا على حكم بتعليق مؤقت لقواعد الاتحاد الدولي، التي تلزم بعض العداءات اللواتي يتمتعن بمستويات مرتفعة من التستوستيرون، بخفضها إذا ما أردن مواصلة خوض المنافسات.

واعتبرت محامية سيمينيا، دوروثي شرام، أمس الثلاثاء، أن القاضي اتخذ "قرارا إجرائيا" لا يؤثر على الاستئناف نفسه المقدم من قبل موكلتها ضد قواعد الاتحاد الدولي للعبة، مؤكدة "سنستمر في الاستئناف المقدم من قبل سيمينيا وسنقاتل من أجل حقوقها الإنسانية الأساسية. لا يحسم السباق سوى عند خط النهاية".

ولجأت سيمينيا، ابنة الـ28 عاما، إلى القضاء السويسري بعد رفض محكمة التحكيم الرياضية مطلع مايو الماضي، القضية التي رفعتها لبطلان القواعد الجديدة المثيرة للجدل.



ويقول الاتحاد الدولي إن القواعد التي كان من المقرر بدء العمل بها في نوفمبر الماضي، لكن تم تأجيلها لخمسة أشهر، تهدف إلى ضمان المساواة بين العداءات على المضمار لمسافات بين 400 متر وسباق الميل (2000 متر).

وأكد الاتحاد الدولي في تصريحات سابقة، أن القواعد تطال العداءات بشكل عام ولا تستهدف سيمينيا، موضحا أن تمتع أي عداءة "بمستويات ذكورية من التستوستيرون، يؤدي إلى زيادة في حجم العظم والعضلات والقوة، مماثلة لتلك التي يختبرها الذكور في مرحلة البلوغ، وهذا ما يمنح الذكور أفضلية في الأداء مقارنة بالإناث (...)، لذلك، ومن أجل الحفاظ على منافسة عادلة لدى الإناث، من الضروري الطلب من العداءات اللواتي يتمتعن بنمو جنسي مختلف، بخفض مستويات التستوستيرون قبل المنافسة على المستوى الدولي".

وتعد سيمينيا، حاملة الذهبية الأولمبية مرتين في سباق 800 متر (2012 و2016)، وبطلة العالم ثلاث مرات (2009، 2011، 2017)، من الرياضيات الأكثر تأثرا بهذه القواعد الجديدة.

المصدر: وكالات