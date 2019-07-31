ملاكمة تونسية تختار الخسارة على مواجهة منافسة إسرائيلية

فضلت الملاكمة التونسية ميساء العباسي، الخسارة بدلا من مواجهة منافسة إسرائيلية خلال البطولة الدولية للملاكمة المقامة في روسيا.

وبعدما أوقعتها القرعة في مواجهة ملاكمة إسرائيلية في دور متقدم لفئة وزن تحت 69 كغم، قررت البطلة التونسية (20 عاما)، عدم خوض النزال الذي كان مقررا أمس الثلاثاء، حيث رفضت التقدم إلى الحلبة قبيل انطلاق المواجهة لتخسر بالانسحاب.

وعلق الحكم الدولي التونسي للملاكمة، حليم ساسي عبر حسابه في "فيسبوك"، على انسحاب مواطنته قائلا: "ميساء العباسي لاعبة المنتخب الوطني التونسي للملاكمة للسيدات، ملاكمة واعدة بما تملكه من إمكانيات وقدرات.. وضعتها القرعة أمام لاعبة إسرائيلية في دورة دولية بروسيا فرفضت خوض النزال".

ولم يصدر الاتحاد التونسي للملاكمة أي بيان حتى الآن بشأن هذه الواقعة.

المصدر: وكالات