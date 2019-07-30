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بايرن ميونيخ يستعرض بسداسية في شباك فنربهشة

الرياضة

بايرن ميونيخ يستعرض بسداسية في شباك فنربهشة
Globallookpress
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بلغ بايرن ميونيخ الألماني نهائي كأس "أودي" بفوزه على فنربهشه التركي 6-1، اليوم الثلاثاء، في ملعب أليانز أرينا ضمن نصف نهائي المسابقة.

وحسم النادي البافاري الذي يفتتح موسمه السبت ضد غريمه بوروسيا دورتموند، في كأس السوبر، ثم يلتقي إينرجي كوتبوس في 12 أغسطس ضمن مسابقة الكأس قبل أن يبدأ الدوري في 16 منه ضد هرتا برلين، حسم المواجهة في الشوط الأول الذي شهد تسجيل خماسية عبر البرتغالي ريناتو سانشيز في (د.22) وليون غوريتسكا في (د.28) وتوماس مولر في (د.31 و44 من ركلة جزاء) والفرنسي كينغسلي كومان في (د.40).

وأكمل مولر ثلاثيته في بداية الشوط الثاني في (د.58)، قبل أن يقلص الألماني ماكس كروسه، لاعب بريمن ومونشنغلادبلاخ السابق، الفارق للفريق التركي في (د.64).

المصدر: وكالات

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