تشيلسي يفرض عقوبة قاسية على أحد مشجعيه بسبب إساءة عنصرية

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه منع أحد مشجعيه من حضور مباريات الفريق مدى الحياة، بسبب إساءة عنصرية ضد لاعبين في مباراة أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي.

وقال تشيلسي في بيان: "تم منع مشجع واحد من حضور مباريات الفريق في ملعب ستامفورد بريدج بسبب استخدامه ألفاظا تحمل إساءة عنصرية وارتكابه تصرفات عدوانية".

Chelsea Football Club has issued sanctions against six people regarding their behaviour during our match against Manchester City at Stamford Bridge on 8 December 2018.https://t.co/I5RTndQ1CI — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2019

وفرض النادي اللندني عقوبة الإيقاف على خمسة مشجعين آخرين، لمدد تتراوح بين عام واحد وعامين بسبب "استخدام ألفاظ مسيئة، وارتكاب تصرفات عدوانية" خلال المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي على مانشستر سيتي 2-0، في ديسمبر من العام الماضي.

وكان رحيم سترلينغ، لاعب "السيتي"، هدفا لإساءة عنصرية من جماهير تشيلسي خلال تلك المباراة، في واقعة تم تغطيتها في وسائل الإعلام على نطاق واسع، لتسليط الضوء على العنصرية المترسخة بين مشجعي كرة القدم رغم سنوات من الجهود التي تهدف للتخلص منها.

المصدر: رويترز