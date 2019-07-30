الإيطالي دونادوني مدربا جديدا لشنزن الصيني

أعلن نادي "شنزن إف سي" الصيني لكرة القدم الذي يصارع للبقاء ضمن مصاف أندية الدرجة الأولى، تعيين لاعب الوسط الدولي ونجم ميلان السابق الإيطالي، روبرتو دونادوني، مدربا له.

وأشار شنزن في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن المدرب الإيطالي "يتمتع بخبرة كبيرة".

وأمضى دونادوني (55 عاما)، الذي سبق له أن أشرف على تدريب المنتخب الإيطالي بين عامي 2006 و2008، مسيرته التدريبية في بلاده، قبل أن يقيله بولونيا في يونيو 2018، قبل عام من انتهاء عقده وبعد ثلاثة أعوام من تسلمه مهامه.

وسيخلف دونادوني مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، خوان رامون لوبيز كارو.

وأمام دونادوني 10 مباريات لإنقاذ شنزن من الهبوط إلى الدرجة الثانية، علما أن الفريق يحتل المركز ما قبل الأخير في الترتيب برصيد 14 نقطة، ولم يفز سوى بثلاث مباريات بعد 20 أسبوعا.

وسيشرف اللاعب الدولي السابق على مباراته الأولى مع فريقه الجديد، يوم الجمعة، عندما يستقبل على أرضه بيجينغ رينهي الذي يقبع في القاع.

المصدر: أ ف ب