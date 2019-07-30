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أثناء سباعية أتلتيكو.. برشلوني يغضب جماهير ريال مدريد بتصرف مستفز (فيديو)

الرياضة

أثناء سباعية أتلتيكو.. برشلوني يغضب جماهير ريال مدريد بتصرف مستفز (فيديو)
Globallookpress
أثناء سباعية أتلتيكو.. برشلوني يغضب جماهير ريال مدريد بتصرف مستفز (فيديو)
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أثار أحد عشاق برشلونة غضب واستياء جماهير ريال مدريد، بعدما استفزهم أثناء مجريات المباراة الودية التي خسرها الفريق الملكي أمام جاره أتلتيكو مدريد الأحد الماضي في الولايات المتحدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لأحد مشجعي فريق برشلونة، وهو يرفع في مدرجات ملعب المباراة، قميص الهداف التاريخي للنادي الكتالوني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو ما أغضب جماهير الريال، حيث قام بعضهم بقذف المشجع البرشلوني بكل ما تطوله أيديهم، فيما حاولت فئة أخرى الوصول إليه لضربه.

وفي نهاية المطاف، تمكن مشجع مدريدي من الوصول إلى مشجع "البلوغرانا" لينتزع منه القميص.

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وتعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية أمام أتلتيكو مدريد، بنتيجة عريضة قوامها سبعة أهداف لثلاثة، في مباراة جمعت الفريقين ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

المصدر: championat.com

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