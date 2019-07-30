فريق يملكه بيكيه يصعد للدرجة الإسبانية الثالثة لقاء نصف مليون دولار

صعد فريق "إف سي أندورا"، الذي يملكه قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه، إلى الدرجة الإسبانية الثالثة لكرة القدم، بعد تسديده رسوم الترخيص الممنوحة من الاتحاد الوطني.

ورشح فريقا سامورا، وألكوبنداس، في البداية نفسيهما للحلول بدلا من رويس المفلس، لكن الاتحاد الإسباني أشار إلى اختياره أندورا، لأن الفريق استوفى "المتطلبات المحددة" بدفعه رسوما بلغت 452 ألف يورو (نصف مليون دولار تقريبا).

They earned promotion to the fourth tier last season...



And now the team owned by Gerard Pique have paid for promotion to the Spanish third tier.



More: https://t.co/aTczREPuespic.twitter.com/At41PH8Q5o — BBC Sport (@BBCSport) July 29, 2019

وقال رئيس "إف سي أندروا" فيران فيلاسكيا في بيان، إن فريقه سعى للانضمام إلى الدرجة الثالثة لأنها "فرصة جيدة لنادينا".

ويكون النادي قد صعد درجتين في موسم واحد بعد فوزه بالدوري الكتالوني الإقليمي الموسم الماضي.

واشترت مجموعة بيكيه "كوزموس هولدينغ غروب" فريق "إف سي أندروا" في ديسمبر 2018.

وتعاقد النادي مع لاعبين جدد هذا الصيف، بينهم الجناح ميغل بالانكا (31 عاما)، الذي حمل سابقا ألوان ريال مدريد.

المصدر: أ ف ب