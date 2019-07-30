تنبأ "كمبيوتر خارق" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، الذي تنطلق منافساته في التاسع من أغسطس المقبل.

وتوقع "الكمبيوتر الخارق"، الذي تنبأ سابقا بتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وهو ما تحقق فعلا، توقع أن يحافظ السيتي على لقبه في موسم 2019/2020.

وبحسب توقعات الكمبيوتر، سينهي "السيتي" منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2019/2020 في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول، الذي سيكتفي بمركز الوصافة للعام الثاني تواليا، بينما ستحل أندية، توتنهام، تشيلسي، أرسنال، ومانشستر يونايتد، في المراكز من الثالث إلى السادس على الترتيب.

Supercomputer predicts Premier League table and it's bad news for Liverpool and Man Utdhttps://t.co/4Urmq8MqFcpic.twitter.com/JNP4opq3rU — Mirror Football (@MirrorFootball) July 30, 2019

ولم يكتف الكمبيوتر بذلك فحسب، بل توقع أن يسجل المصري محمد صلاح نجم ليفربول، 29 هدفا في "البريميرليغ"، ليتوج بلقب هداف المسابقة للعام الثالث تواليا، فيما سيحرز نجم توتنهام الدولي الإنجليزي هاري كين، 24 هدفا، وسيأتي خلف صلاح في قائمة الهدافين.

على المستوى القاري، توقع الكمبيوتر أن يتجاوز ريال مدريد أزمة النتائج السلبية التي عانى منها في الموسم الماضي، وما زال يعاني منها حاليا، لينال لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه.

وتوقع "الكمبيوتر الخارق"، أن يتغلب الريال في المباراة النهائية على بايرن ميونخ الألماني، بينما سيودع البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، البطولة القارية من الدور نصف النهائي.

المصدر: "ميرور"