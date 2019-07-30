أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن افتقاده لمدريد، وذلك خلال حفل تتويجه أمس، بجائزة "أسطورة ماركا" المرموقة، وسط حضور فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

وقال رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، في مؤتمر بعد حصده الجائزة: "هذا الحدث يجعلني أتشرف جدا، وأشكر كل من ساعدوني في تحقيق ذلك.. إنه فخر بالنسبة لي، وآمل أن أعود إلى مدريد قريبا".

وأكمل: "ليس من السهل علي مغادرة ريال مدريد بعد سنوات عديدة، غادرت الريال وفزت بأشياء كثيرة".

وردا على ما يفتقده أكثر بين مانشستر يونايتد (فريقه الأسبق) وريال مدريد، رد رونالدو قائلا: "أفتقد ريال مدريد ومانشستر يونايتد، ولكن أطفالي نشأوا هنا، لذلك أفتقد ريال مدريد أكثر".

وخلال المؤتمر الذي شهد عناقا حارا ما بين رونالدو والرئيس بيريز، وجه أحد الأطفال المحبين للفريق الملكي كلماته لنجم الريال السابق، وقال: "أنا حزين لأنك غادرت ريال مدريد"، ورد صاحب الـ34 عاما ضاحكا : "أنا أيضا".

وانتقل رونالدو الصيف الماضي، في مفاجأة من العيار الثقيل، لصفوف يوفنتوس الإيطالي، بعدما قضى 9 مواسم ناجحة مع الفريق الملكي.

المصدر: وكالات