يوفنتوس يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بملاقاة بارما
كشف جدول مباريات الدوري الإيطالي 2019 – 2020، اليوم الاثنين، عن مواجهة مرتقبة في الافتتاح بين يوفنتوس حامل اللقب وبارما.
Ecco il calendario completo della #SerieATIM 2019/2020 🗓— Lega Serie A (@SerieA) July 29, 2019
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ويستهل يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة سهلة، على الأقل من الناحية النظرية، حيث يحل ضيفا على بارما في المرحلة الأولى من المسابقة، فيما يستضيف نابولي في المرحلة الثانية من المسابقة.
Calendario #SerieATIM 2019/2020 - 1ª giornata 🗓 pic.twitter.com/gdF68nRnRO— Lega Serie A (@SerieA) July 29, 2019
كما تشهد المرحلة الثانية ديربي العاصمة الإيطالية بين لاتسيو وروما، وفي المرحلة الرابعة للبطولة سيقام لقاء ديربي آخر بين ميلان وإنتر ميلان.
Calendario #SerieATIM 2019/2020 - 2ª giornata 🗓 pic.twitter.com/Ch0OPe8iZS— Lega Serie A (@SerieA) July 29, 2019
Calendario #SerieATIM 2019/2020 - 4ª giornata 🗓 pic.twitter.com/ji2RGwfT2x— Lega Serie A (@SerieA) July 29, 2019
وتنطلق فعاليات الموسم الجديد 2019 ـ 2020 في 24 أغسطس المقبل على أن تختتم البطولة في 24 مايو 2020.
المصدر: وكالات