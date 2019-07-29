كشف جدول مباريات الدوري الإيطالي 2019 – 2020، اليوم الاثنين، عن مواجهة مرتقبة في الافتتاح بين يوفنتوس حامل اللقب وبارما.

ويستهل يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة سهلة، على الأقل من الناحية النظرية، حيث يحل ضيفا على بارما في المرحلة الأولى من المسابقة، فيما يستضيف نابولي في المرحلة الثانية من المسابقة.

كما تشهد المرحلة الثانية ديربي العاصمة الإيطالية بين لاتسيو وروما، وفي المرحلة الرابعة للبطولة سيقام لقاء ديربي آخر بين ميلان وإنتر ميلان.

وتنطلق فعاليات الموسم الجديد 2019 ـ 2020 في 24 أغسطس المقبل على أن تختتم البطولة في 24 مايو 2020.

المصدر: وكالات