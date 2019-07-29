 
مباشر
عاجل
الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم واسع في منطقة قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية

رسميا.. الاتحاد السعودي يعلن التعاقد مع رونار

الرياضة

رسميا.. الاتحاد السعودي يعلن التعاقد مع رونار
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6v5

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده مع الفرنسي، إيرفي رونار، لقيادة منتخب السعودية في المرحلة المقبلة.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الاثنين، مقطع فيديو أشار فيه إلى أن رونار في طريقه لتدريب الأخضر السعودي.

وتضمن مقطع الفيديو لقطات لمدرب منتخب المغرب السابق مع التعريف ببعض إنجازاته قبل أن يختتم بعبارة: "والآن في طريقه لتدريب النسور الخضر".

وقاد رونار (50 عاما)، منتخب المغرب للتأهل لمونديال روسيا 2018 بعد غياب استمر 20 عاما، كما أشرف على تدريبه في بطولة كأس إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر، قبل استقالته من منصبه بعد توديع منافسات البطولة. 

وحقق رونار لقب بطولة الأمم الإفريقية مرتين مع منتخبي زامبيا وكوت ديفوار عامي 2012 و2015.

ويقود رونار المنتخب السعودي، خلفا للمدرب خوان أنطونيو بيتزي، الذي غادر منصبه عقب خروج الأخضر السعودي من بطولة كأس آسيا مطلع العام الجاري.

وأبدى الفرنسي رينار سعادته بتولي منصبه، وكتب على حسابه في "تويتر" مباشرة بعد إعلان التعاقد معه "سعيد ببداية مغامرتي الجديدة في السعودية، وتجربة جديدة في قارة أخرى".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا