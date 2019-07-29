مؤشر جديد على إمكانية رحيل لوكاكو عن اليونايتد

عزز نادي مانشستر يونايتد التقارير التي تتحدث عن إمكانية انتقال مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، بإبقائه خارج تشكيلته لمباراة ودية يخوضها غدا الثلاثاء.

ويشكل الدولي البلجيكي في الآونة الأخيرة محور تقارير انتقال محتمل، لا سيما إلى إيطاليا، حيث سبق للمدير الرياضي لإنتر ميلان بييرو أوسيليو أن أعلن في يوليو أن ناديه دخل في مفاوضات مع نادي "الشياطين الحمر" لضم الدولي البلجيكي. لكن التقارير تشير إلى أن يونايتد رفض عرضا أوليا من إنتر بقيمة تقارب 54 مليون جنيه لضم اللاعب، وأن يونايتد يريد الحصول على المبلغ نفسه الذي دفعه من أجل الحصول على خدماته في صيف 2017 من إيفرتون، والبالغ 75 مليون جنيه.

وغاب لوكاكو (26 عاما)، بسبب إصابة في الكاحل، عن المباريات الودية التي خاضها فريقه تحضيرا للموسم المقبل، ضمن جولته الصيفية التي شملت أستراليا وسنغافورة والصين، وعاود التمارين تدريجيا قبل المباراة الأخيرة أمام توتنهام هوتسبر (2-1) الخميس الماضي في شنغهاي.

وعلى رغم تعافيه من الإصابة، لم يدرج يونايتد لوكاكو ضمن الأسماء التي ستنتقل إلى النرويج لملاقاة فريق كريستيانسوند، يوم الثلاثاء، في أوسلو، بحسب تشكيلة اللاعبين الـ 26 التي نشرها الفريق عبر موقعه الإلكتروني الاثنين.

وأبقى المدرب النرويجي ليونايتد، أولي غونار سولشاير، لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز خارج التشكيلة، علما بأنه تعرض لإصابة في وقت سابق من هذا الشهر خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.

المصدر: أ ف ب