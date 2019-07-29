طائرة تونس تتوج باللقب الإفريقي للمرة العاشرة (فيديو)

احتفظ منتخب تونس للكرة الطائرة بلقب بطولة إفريقيا، أمس الأحد، بعد فوزه في النهائي على الكاميرون (3-2)، ليرفع الكأس القارية للمرة العاشرة في تاريخه.

وجاءت نتائج أشواط المباراة، التي أقيمت في تونس واستغرقت أكثر من ساعتين ونصف، كالتالي: (25/23) - (20/25) - (24/26) - (25/21) و(13/15).

وأهدى لاعبو المنتخب التونسي، اللقب إلى روح الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وقاموا بعد نهاية اللقاء بدورة شرفية وهم يحملون صورته، مرددين النشيد الوطني التونسي.

المصدر: وكالات