قبل ساعات من القرعة.. تعرف على الطريقة الجديدة في إفريقيا للتأهل للمونديال

يشهد مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، في القاهرة اليوم، في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، إقامة حفل قرعة الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

وحدد "الكاف" منذ فترة، طريقة جديدة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، وصدق عليها في الجمعية العمومية الأخيرة لـ"الكاف"، والتي أقيمت على هامش المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، والملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة.

وحسب النظام الجديد للتصفيات، فإن أعلى 26 منتخبا في تصنيف "الفيفا"، لن تخوض التصفيات التمهيدية، ليتواجد في تلك المرحلة 28 منتخبا يتم تقسيمها إلى نصفين، يضم الأول المنتخبات الأعلى تصنيفا (حسب تصنيف الفيفا)، والثاني الأقل تصنيفا.

وسيتم إجراء قرعة، وستتواجه المنتخبات الـ14 الأعلى في تصنيف "الفيفا" مع الـ14 الأخرى الأقل تصنيفا، وتقام مباريات الذهاب على أرض المنتخبات صاحبة التصنيف الأقل.

ويتأهل 14 منتخبا إلى دور المجموعات رفقة الـ26 الذين تم إعفاؤهم من المشاركة في الدور التمهيدي، ليشكلوا 10 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف "الفيفا".

أصحاب الصدارة في المجموعات الـ10، سيتم تقسيمهم إلى نصفين طبقا لتصنيف "الفيفا"، وإجراء قرعة لخوض مباراتين إقصائيتين (ذهاب وإياب) لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022.

ويشارك في القرعة التي تجرى اليوم في القاهرة منتخبات:

الصومال، إريتريا، جيبوتي، سيشيل، ساو تومي، تشاد، جنوب السودان، غامبيا، موريشيوس، ليبيريا، إثيوبيا، جزر القمر، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني، غينيا الاستوائية، رواندا، بوروندي، السودان، توغو، ملاوي، غينيا بيساو، موزمبيق، سيراليون، ناميبيا، جمهورية إفريقيا الوسطى، تنزانيا وأنغولا.

المصدر: وكالات