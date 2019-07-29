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تشيلسي يتغلب على ريدينغ في مباراة غزيرة بالأهداف (فيديو)

الرياضة

تشيلسي يتغلب على ريدينغ في مباراة غزيرة بالأهداف (فيديو)
Globallookpress
تشيلسي يتغلب على ريدينغ في مباراة غزيرة بالأهداف (فيديو)
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تغلب نادي تشيلسي الإنجليزي على مواطنه ريدينغ، بأربعة أهداف لثلاثة، في مباراة جمعتهما اليوم الاثنين، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2019/2020.

وتناوب على تسجيل رباعية تشيلسي، كل من روس باركلي، وروبيرت كينيدي نونيس، وماسون مونت (هدفين)، في الدقائق 22، 42، 57 و60 على الترتيب، فيما أحرز ثلاثية ريدينغ، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، كل من جوش باريت، وميشيل موريسون، وسام بالدوك، في الدقائق 13، 49، و71 على الترتيب.

ويفتتح تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة مانشستر يونايتد يوم 11 أغسطس المقبل، ثم يلاقي ليفربول في السوبر الأوروبي، يوم 14 من الشهر نفسه.

المصدر: "تويتر"

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