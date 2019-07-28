ليفربول يخسر بالثلاثة بوجود "الفتى الذهبي".. فيديو

خسر فريق ليفربول الإنجليزي أمام نابولي الإيطالي بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية بكرة القدم التي جرت بينهما، اليوم الأحد، في العاصمة الاسكتلندية "إدنبره".

وتوالى على تسجيل ثلاثية نابولي كل من، لورنزو إنسيني، والبولندي أركاديوش ميليك، والألماني أمين يونس، في الدقائق (18، 29، 52) على الترتيب.

وغاب عن ليفربول عدد من نجومه، الذين تم منحهم إجازة إضافية بسبب ارتباطاتهم الدولية هذا الصيف، وفي مقدمتهم الثنائي، النجم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، إبسبب مشاركتهما في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت، الشهر الماضي، في مصر، بتتويج منتخب الجزائر باللقب.

وكذلك الثنائي البرازيلي، الحارس أليسون باكير والمهاجم روبرتو فيرمينو، اللذين توجا مع منتخب "السيليساو"، بلقب بطل " كوبا أمريكا 2019"، التي أقيمت في البرازيلي، شهر يونيو الماضي أيضا.

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بينما شارك لاعب "الريدز" الجديد، هارفي إيليوت، جناح منتخب إنجلترا تحت 17 عاما، في هذه المباراة بعد الإعلان عن انضمامه إلى صفوفه رسميا، اليوم الأحد.

ويعتبر هارفي إيليوت أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما شارك في إحدى مباريات الدوري، في مايو الماضي، مع فريق فولهام، الهابط إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيون شيب"، وهو يبلغ من العمر 16 عاما و30 يوما فقط.

المصدر: RT