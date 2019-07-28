 
مباشر

الروسية يفيموفا تحرز ميدالية جديدة في بطولة العالم للسباحة (فيديو)

الرياضة

الروسية يفيموفا تحرز ميدالية جديدة في بطولة العالم للسباحة (فيديو)
Sputnik
الروسية يفيموفا تحرز ميدالية جديدة في بطولة العالم للسباحة (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6on

نالت البطلة الروسية، يوليا يفيموفا، الميدالية البرونزية لسباق 50 مترا سباحة على الصدر، وذلك ضمن منافسات بطولة العالم للسباحة، المقامة في مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية.

واحتلت البطلة الروسية، المركز الثالث في السباق الذي أقيم اليوم الأحد، بعدما حققت زمنا قدره 30.15 ثانية.

وعادت الميدالية الذهبية للأمريكية ليلي كينغ، التي سجلت 29.84 ثانية، فيما نالت الإيطالية بينديتا بيلاتو، الميدالية الفضية، بحلولها ثانية (30 ثانية).

وهذه الميدالية الثالثة للسباحة الروسية (27 عاما) في هذه البطولة، بعد فضية 100 متر سباحة على الصدر، وذهبية 200 متر سباحة على الصدر أيضا.

المصدر: sport-express.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تونس تضع الداعية المصري وجدي غنيم على لائحة الممنوعين من دخول أراضيها.. هذا ما قاله عن الرئيس الراحل