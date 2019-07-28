أعلن فريق ليفربول، اليوم الأحد، تعاقده رسميا مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هارفي إيليوت، جناح فريق فولهام الهابط إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيون شيب".

ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورة للجناح الإنجليزي وهو يحمل قميص ليفربول، معلقا عليها: "أهلا بك في فريق ليفربول، هارفي إيليوت".

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وأشار النادي في بيان له عبر موقعه إلى أن لاعب منتخب إنجلترا تحت 17 عاما، سيكون ضمن تشكيلة ليفربول في مباراة اليوم الودية أمام نابولي في العاصمة الاسكتلندية "إدنبره"، وسيدخل المعسكر التدريبي للريدز في إيفيان.

وأصبح هارفي إيليوت أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما شارك مع فولهام في إحدى مباريات الدوري، في مايو الماضي، وهو يبلغ من العمر 16 عاما و30 يوما فقط.

واستقطب هارفي إيليوت أنظار العديد من الأندية وفي مقدمتها قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

المصدر: "facebook/LiverpoolFC"