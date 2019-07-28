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الصداقة قبل الكرة.. لاعبون أصدقاء داخل الملعب وخارجه (فيديو)

الرياضة

الصداقة قبل الكرة.. لاعبون أصدقاء داخل الملعب وخارجه (فيديو)
Globallookpress
الصداقة قبل الكرة.. لاعبون أصدقاء داخل الملعب وخارجه (فيديو)
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على الرغم من التنافس الشديد والندية التي تتسم بها مباريات كرة القدم، إلا أن العلاقات الاجتماعية والإنسانية تجمع بين العديد من لاعبي الفريق الواحد أو حتى لاعبي الفرق المتنافسة.

ونستعرض في هذا الفيديو، أشهر علاقات الصداقة بين لاعبي كرة القدم، وأقرب الأصدقاء لأبرز النجوم، على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والمصري محمد صلاح.

المصدر: Oh My Goal

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