 
مباشر

أياكس أمستردام يعانق كأس السوبر الهولندية للمرة التاسعة في تاريخه (فيديو)

الرياضة

أياكس أمستردام يعانق كأس السوبر الهولندية للمرة التاسعة في تاريخه (فيديو)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6lf

توج فريق أياكس أمستردام بلقب بطل كأس السوبر الهولندية لكرة القدم، على حساب أيندهوفن، إثر فوزه عليه بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت.

وأحرز هدفي أياكس كل من، كاسبر دولبيرغ، ودالي بليند، في الدقيقتين (1، و53) على الترتيب، على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، في العاصمة أمستردام.

ورفع أياكس أمستردام، بطل الثنائية المحلية، كأس السوبر الهولندية للمرة الأولى منذ العام 2013، والتاسعة في تاريخه، مقلصا الفارق إلى لقبين فقط بينه وبين آيندهوفن، صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بهذا اللقب.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تونس تبكي السبسي.. لحظات إنسانية وثقتها الكاميرا للتونسيين وهم يودعون رئيسهم