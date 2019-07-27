أياكس أمستردام يعانق كأس السوبر الهولندية للمرة التاسعة في تاريخه (فيديو)
توج فريق أياكس أمستردام بلقب بطل كأس السوبر الهولندية لكرة القدم، على حساب أيندهوفن، إثر فوزه عليه بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت.
ANOTHER ONE.#ajapsv 🏆 pic.twitter.com/CVFHiJBM9g— AFC Ajax (@AFCAjax) 27. července 2019
وأحرز هدفي أياكس كل من، كاسبر دولبيرغ، ودالي بليند، في الدقيقتين (1، و53) على الترتيب، على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، في العاصمة أمستردام.
Fans, you were amazing. As always. 😘#ajapsv 🏆 pic.twitter.com/VVwbLDkp8c— AFC Ajax (@AFCAjax) 27. července 2019
ورفع أياكس أمستردام، بطل الثنائية المحلية، كأس السوبر الهولندية للمرة الأولى منذ العام 2013، والتاسعة في تاريخه، مقلصا الفارق إلى لقبين فقط بينه وبين آيندهوفن، صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بهذا اللقب.
المصدر: وكالات