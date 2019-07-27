يبدو أن المياه قد عادت إلى مجاريها، ومرت سحابة الصيف التي طغت على العلاقة بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

فبعدما توترت العلاقة مؤخرا بين نيمار وإدارة النادي الباريسي، وبعد حرب التصريحات بين الطرفين وتمرد الدولي البرازيلي على الالتزام بموعد العودة لتمرينات الفريق، وإعلانه صراحة رغبته في الرحيل هذا الصيف، ظهر مؤشر جديد، قلب كل المعطيات رأسا على عقب، يوحي بأن خلافات الطرفين قد أصبحت من الماضي، وأن صاحب الـ 27 عاما باق مع الفريق.

ونشر الحساب الرسمي لسان جيرمان في "تويتر"، صورة لنيمار رفقة زميله برسنيل كيمبيمبي، وهما يتابعان بكل اهتمام شديد مباراة الفريق الودية ضد إنتر ميلان التي أقيمت اليوم في الصين، وانتهت بفوز الفريق الإيطالي بركلات الترجيح (6-5)، بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1، وعلق عليها حساب "البي إس جي" بعبارة: "مشاهدان مميزان لمباراة فريقنا ضد إنتر"، في تطور ينذر بتحسن العلاقة بين نيمار ومسؤولي فريقه الفرنسي.

ولم يشارك نيمار مع كيمبيمبي في مباراة إنتر، وظلا في مقر معسكر الفريق في مدينة شينزن الصينية، وغاب الأول بداعي تجهيزه بدنيا، بينما يتعافى الثاني بعد خضوعه لعملية جراحية.

وربطت تقارير عدة، نيمار بالرحيل عن سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل العودة لفريقه السابق برشلونة، لا سيما في ظل رغبة اللاعب في ذلك، واهتمام إدارة الفريق الكتالوني بالأمر، ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث حتى الآن.

المصدر: "تويتر" + وكالات