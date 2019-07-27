سبارتاك موسكو يتلقى صفعة قوية من فريق مغمور (فيديو)
مني سبارتاك موسكو بهزيمة مدوية أمام مضيفه تامبوف، الوافد الجديد إلى الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم (0-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة للدوري.
وأحرز هدفي تامبوف كل من المدافعين، الإيفواري سيدريك غوغوا، وسوسلان تاكازوف، في الدقيقتين (29، و69) على الترتيب.
📹 Седрик Гогуа выводит «Тамбов» вперед!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 27 июля 2019 г.
📺 #ТамбовСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 МАТЧ! Клуб
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/XEqS1a9JAa
📹 Сослан Таказов становится автором второго гола «Тамбова» в ворота «Спартака»!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 27 июля 2019 г.
📺 #ТамбовСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 МАТЧ! Клуб
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/jYmFEYqQBj
وتوقف رصيد سبارتاك موسكو، بعد هذه الهزيمة، عند 4 نقاط، وتراجع إلى المركز التاسع حتى الآن على سلم ترتيب الدوري. بينما حقق تامبوف أول انتصار له في دوري الأضواء، ويشغل المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط.
المصدر: RT