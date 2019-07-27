سبارتاك موسكو يتلقى صفعة قوية من فريق مغمور (فيديو)

مني سبارتاك موسكو بهزيمة مدوية أمام مضيفه تامبوف، الوافد الجديد إلى الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم (0-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة للدوري.

وأحرز هدفي تامبوف كل من المدافعين، الإيفواري سيدريك غوغوا، وسوسلان تاكازوف، في الدقيقتين (29، و69) على الترتيب.

وتوقف رصيد سبارتاك موسكو، بعد هذه الهزيمة، عند 4 نقاط، وتراجع إلى المركز التاسع حتى الآن على سلم ترتيب الدوري. بينما حقق تامبوف أول انتصار له في دوري الأضواء، ويشغل المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: RT