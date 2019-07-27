 
مباشر

برشلونة يتغلب على رفاق إنييستا بثنائية (فيديو)

الرياضة

برشلونة يتغلب على رفاق إنييستا بثنائية (فيديو)
Globallookpress
برشلونة يتغلب على رفاق إنييستا بثنائية (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6k8

تغلب نادي برشلونة الإسباني على مضيفه فيسيل كوبي الياباني، بهدفين دون رد، في مباراة جمعتهما اليوم ضمن منافسات كأس "Rakuten" الودية.

وتكفل الشاب كارليس بيريز، بتسجيل هدفي اللقاء، في الدقيقتين 59 و86 على الترتيب.

وتناسى برشلونة هموم خسارته الأخيرة أمام تشيلسي بنتيجة 1-2، بيد أنه عانى لتحقيق الفوز على فريق يضم في صفوفه لاعبيه السابقين، "الرسام" أندريس إنييستا، والهداف ديفيد فيا.

وشارك الوافد الجديد، الفرنسي أنطوان غريزمان في تشكيلة برشلونة منذ البداية، لكن، يبدو أنه لم ينسجم بعد مع زملائه الجدد، حيث لم يظهر هداف أتلتيكو مدريد السابق بمستواه المعهود.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الرقص للرئاسة.. هوايات ترامب بين الماضي والحاضر