فريدة عثمان تهدي مصر ميدالية في مونديال السباحة

أحرزت المصرية فريدة عثمان، الميدالية البرونزية لسباق 50 مترا فراشة ضمن بطولة العالم للسباحة، المقامة في غوانغجو الكورية الجنوبية.

وحلت فريدة في المركز الثالث، بزمن قدره 25.47 ثانية، لتحافظ على الميدالية البرونزية التي توجت بها أيضا في مونديال 2017 في المجر.

أما الميدالية الذهبية، فكانت من نصيب السويدية سارة سيوستروم، بحلولها أولى بعدما سجلت 25.02 ثانية، متقدمة على الهولندية رانومي كروموفيديويو (25.35 ثانية) التي نالت الميدالية الفضية.

جدير بالذكر أن فريدة كانت مهددة بعدم خوض نهائي هذا السباق، نظرا لتعرضها لوعكة صحية مفاجئة، عانت على إثرها من القيء وضيق في التنفس.

وانسحبت فريدة من خوض منافسات التمهيدي لسباق 50 مترا حرة، والتي كانت مقررة صباح اليوم السبت.

المصدر: وكالات