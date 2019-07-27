ما حقيقة اختيار نجل زيدان تمثيل منتخب الجزائر بدلا من فرنسا

ضجت مواقع جزائرية بخبر اهتمام لوكا زيدان بتمثيل الجزائر بدلا من فرنسا، ليسير على عكس خطى والده، الذي تألق مع منتخب "الديوك" وقاده للتتويج بمونديال 1998 وكأس أوروبا 2000.

وكشفت صفحة "المواهب الجزائرية" على "تويتر"، أن لوكا حارس مرمى ريال مدريد المعار إلى راسينغ سانتاندير الإسباني، يرغب في تمثيل الجزائر، مشيرة إلى أن "مصادر مقربة من اللاعب أكدت لنا رغبة لوكا في تمثيل المنتخب الجزائري".

مصادر مقربة من اللاعب ..

كشفت لنا نية حارس ريال مدريد والمعار لراسينغ سانتدار لوكا زيدان 21 سنة في تمثيل المنتخب الجزائري .



مارأيكم ؟ https://t.co/AL85qtknNd — Les Talents Algériens (@mohssenpatriota) July 24, 2019

ومن جهتها، نشرت صفحة "DZ Football"،

تدوينة عبر حسابها في "تويتر"، جاء فيها "عاجل، نجل زيدان يرغب في اللعب لمنتخب الجزائر".

BREAKING: Zinedine Zidane’s son Luca Zidane wants to play for Algeria.



[via @mohssenpatriota] pic.twitter.com/GdPw5ej1CK — DZ Football (@DZFootball_en) July 24, 2019

وتفاعل رواد مواقع التواصل في الجزائر مع هذه الأنباء على نطاق واسع، حيث أعادوا نشر التغريدات المتعلقة بالموضوع، وصورا للوكا زيدان وخلفه علم الجزائر بعد تعديلها بتقنية "الفوتوشوب".

لوكا زيدان الذي لعب مع الفئات السنية لفرنسا يبدي رغبته في تمثيل منتخب الجزائر الأول ليخلف الحارس رايس مبولحي القريب من الاعتزال pic.twitter.com/jpMznZd2tK — Goalna (@Goalna) July 24, 2019

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق أو تعقيب على هذه الأنباء، سواء من جانب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أو من لوكا زيدان والمقربين منه.

Globallookpress

نظريا، يبدو تمثيل لوكا لمنتخب الجزائر مستبعد جدا لعدة اعتبارات، في مقدمتها عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية التي لم يحصل عليها والده، على عكس جده (والد زين الدين زيدان)، الذي يحمل الجنسية الجزائرية.

إضافة إلى ذلك، فلوكا تدرج في الفئات السنية لمنتخب فرنسا، وهو عامل قد يجعله يحلم في اللعب لمنتخب فرنسا الأول في يوم من الأيام.

ويبلغ لوكا زيدان 21 عاما، وهو الابن الثاني لزين الدين، وبدأ مسيرته الكروية عام 2004 في صفوف فريق ريال مدريد، الذي تألق فيه والده كلاعب منذ عام 2001 حتى عام 2006، ثم كمدرب، ولعب لوكا مع منتخبات فرنسا تحت 16 عاما وتحت 20 عاما.

وتعود أصول زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد إلى منطقة القبائل في شمال الجزائر، مسقط رأس والديه إسماعيل ومليكة، اللذين هاجرا إلى فرنسا عام 1953.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي