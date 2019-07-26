كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، عن قائمة مختصرة من عشرة لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف للموسم (2018-2019)، ضمن المسابقات التي ينظمها.

وجاء النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، في مقدمة القائمة المختصرة من 10 لاعبين لنيل جائزة أفضل هدف.

وتصدر رونالدو، الفائز بجائزة الموسم الماضي، القائمة بهدفه الذي أحرزه في مرمى مانشستر يونايتد، فريقه سابقا، خلال منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

بينما اختير للقائمة هدف ميسي الذي سجله من ركلة حرة في شباك ليفربول، في لقاء الذهاب للدور قبل النهائي لدوري الأبطال.

كما دخلت القائمة لاعبة واحدة وهي التشيكية كاترجينا سفيتكوفا (سلافيا براغ).

🚨 Время выбирать Гол сезона! ⚽️👑



🔟 лучших голов в турнирах УЕФА сезона 2018/19 🔥



Смотреть и голосовать здесь 👇👇👇https://t.co/3bEcEaSOzr#GoalOfTheSeasonpic.twitter.com/7XmJ3PB6ap — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 июля 2019 г.

ودخل قائمة المرشحين العشرة الأوائل أيضا كل من: الكرواتي إيفان راكيتيش (برشلونة)، الإسباني بيدرو رودريغيز (تشيلسي)، السنغالي إسمايلا سار (رين)، البرتغالي ناني (سبورتنغ لشبونة) ومواطنه دانيلو (مع المنتخب)، الفرنسي ديفيد فاوبالا (أبولون) ومواطنه إنزو ميلو (مع المنتخب)، والتشيكية كاترجينا سفيتكوفا (سلافيا براغ).

ويمكن للجماهير المشاركة في التصويت الذي سينتهي في 9 أغسطس المقبل، عبر الموقع الرسمي لليويفا عبر الرابط التالي: القائمة المختصرة للمرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف.

المصدر: وكالات