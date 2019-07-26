شاهد.. كيف استقبل محرز في باريس بعد تتويجه بأمم إفريقيا مع الجزائر

حظي رياض محرز باستقبال الأبطال في مسقط رأسه بالعاصمة الفرنسية باريس، بعدما قاد منتخب بلده الجزائر للتتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا التي اختتمت منافساتها مؤخرا في مصر.

وأقامت بلدية "سارسال" في باريس، حفل استقبال خاص لمحرز، كنوع من العرفان والإشادة بالإنجاز الكبير الذي حققه مع الجزائر.

وتألق محرز بشكل لافت في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، بتسجيله ثلاثة أهداف، ساهم بها في تتويج منتخب"محاربو الصحراء" باللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب 1990.

وبعد هذا التوهج في البطولة القارية، رفع محرز حظوظه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، في مواجهة أبرز منافسيه المهاجم السنغالي، ساديو ماني، الذي خسر أمامه النهائي الإفريقي، والنجم المصري محمد صلاح، علما بأن النجم الجزائري سبق له التتويج بهذه الجائزة عام 2016.

المصدر: وكالات