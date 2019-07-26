السماح لروسيا بالمشاركة تحت رايتها في أولمبياد "طوكيو 2020"

أعلنت اللجنة الأولمبية الروسية، اليوم الجمعة، تلقيها دعوة رسمية من اللجنة الأولمبية الدولية، موقعة من قبل رئيسها توماس باخ، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

وقالت "الأولمبية الروسية" في بيان لها: "وهكذا، ستتمكن اللجنة الأولمبية الروسية، على عكس الألعاب السابقة في بيونغ تشانغ، من تشكيل فريق أولمبي كامل العضوية لروسيا، والذي سيشارك في العاصمة اليابانية، تحت علمه ودون أي قيود أو شروط إضافية".

وأوضح البيان: "هذا ينطبق أيضا، على جميع الرياضيين، بمن فيهم ممثلي ألعاب القوى الذين لديهم قبول رسمي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى للمشاركة في المسابقات الدولية، ويمكنهم اجتياز الاختيار الأولمبي. وتجاوز عدد الرياضيين الروس الذين حصلوا على مثل هذا القبول بالفعل 120 شخصا، وعددهم قابل للزيادة".

وستقام فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، في العاصمة طوكيو خلال الفترة من (24 يوليو إلى 9 أغسطس 2020).

وشارك الرياضيون الروس في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، التي استضافتها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، تحت الراية الأولمبية، وذلك بسبب قضية المنشطات.

المصدر: وكالات